مواعيد مباريات ختام الجولة 7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نواف السالم(صدى):

تختتم منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الجمعة بأربع مواجهات، تبدأ بلقاء الشباب والقادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ثم يلتقي الباطن والتعاون على ملعب الباطن في المباراة الثانية لهذا اليوم.

وتتواصل مباريات الجولة، بمباراة أحد مع الوحدة على ملعب الامير محمد بن عبدالعزيز، بينما تختتم الجولة على ملعب مدينة المجمعة، حيث يلتقي الفيحاء مع النصر متصدر الجدول.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الختامي للجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين: