صورة.. طالبان يستغلان الانتظار خارج المدرسة بقراءة القرآن في الأفلاج

نايف السالم(صدى):

أثارت صورة طالبَيْن يستغلان وقت انتظار أولياء أمورهم أمام مدرسة بالأفلاج بقراءة القرآن؛ مشاعر المسؤولين، ولقيت إشادة وثناء من الأهالي.

وأظهرت الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر تطبيق التراسل الفوري ” واتسآب ” قيام طالبَيْن بمدرسة ابن كثير الابتدائية في الأفلاج، اليوم الخميس، بقراءة ومراجعة القرآن الكريم أثناء انتظارهما ذويهما أمام باب المدرسة.

وعلق المرشد الطلابي بالمدرسة ناجي بن محمد الحقباني على الصورة المتداولة بقوله: هذه الصورة التقطت اليوم بعد نهاية الدوام وأثناء انتظار الطلاب لذويهم، وهؤلاء الطلاب من خيرة طلاب المدرسة؛ أحدهما بالصف السادس، والآخر بالصف الرابع.

وأضاف: تلقيت رسالة من أحد المسؤولين بالمحافظة، فضَّل عدم ذكر اسمه للإعلام، وعد بتقديم هدية للطالبين اللذين ظهرا في الصورة؛ تشجيعاً لهما وحث غيرهما في الاستفادة من وقتهم فيما ينفع.

وتابع الحقباني: إن المدرسة تحرص دائماً على غرس القيم في نفوس الطلاب، كما أن المدرسة تعزم كذلك على تكريم الطالبين.

من جهته أكد مساعد مدير التعليم بمحافظة الأفلاج محمد البشر على ضرورة تهيئة أماكن انتظار الطلاب خارج المدرسة بوضع كراسي ثابتة في أماكن الانتظار.