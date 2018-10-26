بالصور.. ” القريات ” تشهد تشييع المواطن المغدور به في الأردن

علي العنزي(صدى):

شهدت محافظة القريات أمس الخميس، تشييع جثمان المواطن عبدالله بن معتق اللغبة الشراري، الذي قُتل على يد قاطعَي طريق من أرباب السوابق بـ ” الأردن ” .

وأكد المواطنون ثقتهم في القضاء الأردني، مُطالبين بتطبيق العقوبة بحق الجانيين الذين ارتكبا جرائم عدة منها ” قطع الطريق والتعدّي بالضرب والقتل والسرقة ودفن جثة الضحية ” بمنطقة صحراوية.

وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على مواطن سعودي مقتولاً بالأردن، حيث قام أبنائه بإبلاغ السفارة السعودية والسلطات الأردنية عند اختفاء والدهم، وفقد الاتصال معه بعد تعرُّض مركبته للسرقة.

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