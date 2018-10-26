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بالفيديو.. مارسيلو: ريال مدريد أكبر من رونالدو

بالفيديو.. مارسيلو: ريال مدريد أكبر من رونالدو
نواف السالم(صدى):

صرح اللاعب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد أن النادي أكبر من رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك على قناة بـ ” يوتيوب “.

وأضاف أن رونالدو لاعب كبير، لكن الفريق دائماً أكبر من أي لاعب كما كان يشعر الجميع بمفاجأة بسبب رحيل رونالدو عن النادي والانتقال إلى الدوري الإيطالي .

وقال مارسيلو: احترمه واقدره كثيراً، لعبت معه لمدة تسع سنوات ولديه احترافية كبيرة في كرة القدم.

يذكر أن مارسيلو سوف يشارك الأحد القادم في مباراة الكلاسيكو بكامب نوب أمام برشلونة.


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