بالفيديو.. ” وعد ” : تعرضت للتنمر والعنصرية بسبب لون بشرتي

أماني الغامدي(صدى):

صرحت الفنانة ” وعد ” بأنها تعرضت للتنمر والعنصرية كثيرًا؛ بسبب لون بشرتها السمراء.

وذكرت أن البعض كان لا يصدق أنها ” سعودية ” ؛ نظرًا للون بشرتها، مشيرة إلى أن الأمر مؤلم كثيرًا بالنسبة لها.

كما تطرقت ” وعد ” للحديث عن سبب طلاقها من زوجها، خلال لقائها ببرنامج ” كل يوم ” على قناة ” ON E ” ، حيث أرجعت سبب ذلك إلى ” الغيرة ” .

وقالت أن غيرة الرجل على زوجته شيء جميل، لكن زوجها أصبح في مرحلة معينة يغار منها ومن نجاحها وليس عليها، فقررت الانفصال عنه.

وعلى صعيد آخر، كشفت ” وعد ” أن أشقائها اعترضوا على دخولها عالم الفن في بداياتها؛ وذلك بالرغم من أنها تنتمي لعائلة فنية بحتة.