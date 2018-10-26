طرق يجب القيام بها إذا وجدت ثقبا في إطار سيارتك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

من الأمور الهامة الواجب فعلها على قائد السيارة فحص الإطارات بصورة مستمرة، حتى لا يتفاجأ أثناء القيادة بأي مشكلة، ومن أبرز الأشياء التي يجدها قائد السيارة أثناء فحص الإطارات هو إصابة الإطار بمسمار، ولا يدري بعض قائدي السيارات ماذا يفعلون في هذه الحالة، خاصة إذا كان مرتبط بموعد ما ولا يريد التأخر.

في هذه الحالة يجب عليك التأكد هل تأثر الإطار نتيجة اختراق المسمار له أم لا، وللتأكد يقوم بقياس ضغط الهواء داخل الإطار إذا كان عنده مقياس للضغط، أو يمكن عن طريق النظر والمقارنة بين الإطارات، أو يمكن بواسطة الضغط على الإطار بالقدم.

إذا وجدت أن ضغط الهواء داخل الإطار لم يتأثر وأن المسمار قام بسد فجوة الاختراق، يمكنك في هذه الحالة القيادة بصورة عادية إلى أقرب محل صيانة إطارات، واستخراج المسمار وإصلاح الإطار، لكن إذا وجدت أن ضغط الهواء قد انخفض في الإطار، فيجب عليك وقتها بتغيير الإطار بنفسك.

ويجب إزالة المسمار من الإطار المثقوب وإعادة صيانته على الفور، لأن تركه يؤدي إلى تلف الإطار، ويفضل لسد الثقب الناتج عن اختراق المسمار للإطار هو استخدام اللصق الحراري، لأن استخدام الخابور من الأمور التي تضر بالإطارات وتسرع من عملية تلفها.

مع ملاحظة، أن بعض الثقوب التي تصيب إطار سيارتك، قد تحدث في أماكن معينة بالإطار يستحيل على الفني إصلاحها، مثل “كتف وجدار” الإطار، كما أن تعدد إصلاح الإطار نتيجة لتعدد المسامير التي تصيبه مع مرور الزمن يمثل خطراً على الإطار ويعرضه للانفجار، لذا يجب استبدال الإطار في هذه الحالة.