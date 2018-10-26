السعوديون يحصدون جوائز العسل بإندنويسيا

محمد السعران(صدى):

استحوذ السعوديون على المراكز الأولى لجوائز مسابقات العسل بأندونيسيا لجمعية النحالين الآسيوية والتي اقيمت في العاصمة جاكرتا بمشاركة على مستوى قارة اسيا وذلك من خلال فوز النحال السعودي ناصر غنام بالمركز الاول بجائزة أفضل عسل الشمع كما حصل النحال يحي طيران المركز الأول في العسل السائل وحصل النحال احمد الشمراني على المركز الثاني في عسل الشمع والمركز الثاني في العسل السائل سلطان الشهيل والمركز ابراهيم عسري وكذلك المركز الثالث في العسل المتبلور مساعد الشمري والمركز الثالث في العسل السائل التجاري فائز القثامي.

واوضح الدكتور احمد الخازم الغامدي ان اربعة متسابقين في دولة اندونيسيا حصدوا المراكز الاولى هم من اعضاء جمعية النحالين بمنطقة الباحة وهم النحال ناصر بن غنام والنحال يحي طيران والنحال احمد الشمراني والنحال غازي الغامدي وقدم الدكتور الخازم شكره للمتسابقين والذين شاركو من جميع قارة اسيا