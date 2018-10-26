اتفاقية تعاون بين اتحاد التايكوندو وأعلى سلطة باللعبة

سعيد العجل(صدى):

اجتمع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري بالوفد الذي يمثل المقر الرئيسي للتايكوندو (kukkiwon) أعلى سلطه باللعبة بمقر الاتحاد.

وتم ذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد أبوبكر كردي والأمين العام سامي الطلب ورئيس اللجنة الفنية ثامر السعران ومن الجانب الكوري السيد إل سوب كيم رئيس مكتب السياسات الاستراتيجية والسيدة هي مين يانج مسؤولة الاستراتيجيات الدولية والسيدة يورا لي القنصل الثقافي بالسفارة الكورية في الرياض والسيد غاي جين آهن سكرتير ثالث بذات السفارة.

حيث يعتزم الطرفان توقيع اتفاقية تعاون .