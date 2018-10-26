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لمدة عامين.. ” الهلال ” يواصل تحقيق الانتصارات على أرضه

لمدة عامين.. ” الهلال ” يواصل تحقيق الانتصارات على أرضه
ماجد محمد(صدى):

يستمر ” الهلال ” في تحقيق انتصاراته بدوري المحترفين؛ وذلك بعد تفوقه بنتيجة ” 3-1 ” على اتحاد جدة؛ ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتتوالى انتصارات ” الهلال ” على أرضه في الدوري لمدة عامين على التوالي، حيث تعود آخر خسارة للهلال على أرضه؛ عندما سقط أمام الاتحاد بنتيجة ” 2-0 ” بشهر أكتوبر عام 2016.

يُذكر أن الهلال هذا الموسم يطارد النصر الذي حقق الفوز بجميع مبارياته، فيما يتبقى لـ ” الهلال ” مباراة مؤجلة أمام الاتفاق من الجولة الخامسة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19365 ] نشر منذ 4 ساعات

وخسارته من الزمالك وينها فيه لاتكون في الهند

[ عدد التعليقات: 19365 ] نشر منذ 4 ساعات

الهلال فريق كبير وزعيم مايحتاج كتاب تلمع له

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