لمدة عامين.. ” الهلال ” يواصل تحقيق الانتصارات على أرضه

ماجد محمد(صدى):

يستمر ” الهلال ” في تحقيق انتصاراته بدوري المحترفين؛ وذلك بعد تفوقه بنتيجة ” 3-1 ” على اتحاد جدة؛ ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتتوالى انتصارات ” الهلال ” على أرضه في الدوري لمدة عامين على التوالي، حيث تعود آخر خسارة للهلال على أرضه؛ عندما سقط أمام الاتحاد بنتيجة ” 2-0 ” بشهر أكتوبر عام 2016.

يُذكر أن الهلال هذا الموسم يطارد النصر الذي حقق الفوز بجميع مبارياته، فيما يتبقى لـ ” الهلال ” مباراة مؤجلة أمام الاتفاق من الجولة الخامسة.