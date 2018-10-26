بالفيديو.. رئيس الهلال يكشف سبب ردة فعله بعد تسجيل ” جوميز ” الهدف الثاني

ماجد محمد(صدى):

أوضح الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أن سبب فرحته العارمة أثناء متابعته مباراة الهلال والاتحاد في الكلاسيكو، ترجع إلى جمالية الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي جوميز.

وأشار محمد بن فيصل خلال اتصال هاتفي ببرنامج ” في المرمى ” : نمتلك أرقاما جيدة، حيث حققنا الفوز بالثلاثة في 5 مباريات، وبالنسبة لي طموحي عالٍ كهلالي، وليس هناك شيء يرضيني حتى لو حققنا البطولة “.

وقال إن الإماراتي عمر عبدالرحمن أثر بشكل كبير في النادي، ونتمنى له العودة سريعا، وقمنا بتجهيز أكثر من خيار للمدرب، وثقتنا كبيرة في لاعبي الفريق، مضيفا : ” نمتلك 29 نجما، وأي إضافة ستكون جيدة، وسيمنحنا المدرب خلال اليومين المقبلين رأيه الفني في الإضافة المطلوبة “.

يذكر أن الهلال فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على اتحاد جدة في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.