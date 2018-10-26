ساكني حي الرصراص يناشدون امين عسير بالنظر في شكاواهم وملاحظاتهم

محمد بن طحيطح(صدى):

قام اهلي حي الرصراص بمحافظة بخميس مشيط بالاستنكار والشكوى اتجاه بلدية المحافظة إزاء تجاهلها للمتابعة لبعض المشاريع وأيضاً الاستماع وتنفيذ مطالبات الاهالي فيما يخدم المصلحة العامة وأيضاً حرصاً من أي عواقب تحدث خلف إهمال مثل هذه الامور وخصوصاً بانه هناك توجيهات سامية من المقام السامي حيال متابعة شكاوى ومطالبات المواطنين وبتوجيهات من آمين منطقة عسير في إيجاد حلول سريعة للمشاكل التى ستكون منها اضرار وحوادث لا سمح الله.

وكان من ضمن الشكاوى وملاحظات أهالي الحي بوجود بعض الممار ومجاري السيول في الحي والتعديات بانشاء بعض المواقف ووضع مخالفات العمائر في تلك الموقع مما قد يتسبب في تحويل مجرى مياة الامطار الى مواقع اخرى قد يحدث اثنائها مشاكل لايحد عقباها وحيث لابد من تسويتها وتنظيفها لكي لاتتسبب في اي كارثة انسانية في المستقبل حيث ان بعض الممار تقع حول المجمعات التعليمية.

كما قامة البلدية مؤخراً بازالة بعض المواقف (هناجر ) الخاصة بالساكنين في بعض المواقع داخل الحي دون تنظيفها مماجعل المنظر العام مشوها ً.

وقد استغل البعض من الساكنين المواقع الخالية والمواقف الخاصة بالمساجد والجوامع بوضع مواقف خاصة للسياراتهم مما شكل صعوبة في الوصول الى بيوت الله وتشوية المنظر العام .

وتذمر البعض من عدم اكمال مشروع اعادة زفلت شوارع الحي ومغادرة المقاول علما انه الحي اصبح مكتمل العمران بحوالي ٩٥% .

وقد تشكل في الاونة الاخيرة هبوط في احدى الطرقات بالحي مع تشققات و حفر بها دون متابعة صريحة.

كما قام بعض الساكنين بوضع الحجارة في الطرقات وحول المساجد والمجمعات التعليمية بغية التقليل من تفحيط وسرعة قائدي العربات المتهورين في تلك المواقع.

وجميع هذه الملاحظات تقدموا الاهالي بشكاوى ومطالبات للبلدية لكن لم يحدث لها اي امر وان حدث لايتم اكماله بالشكل الذي يجب ان يكون.

وصحيفة ” صدى ” الالكترونية وقفت على المواقع التى تذمروا منها المواطنين مطالبين امين منطقة عسير وبلدية محافظة خميس مشيط في النظر لمطالباتهم وشكاويهم.