3 علامات تؤكد وجود شرخ في العلاقة الزوجية.. احذرها

أميرة خالد(صدى):

إن العلاقة الزوجية حتى تكون ناجحة، لابد أن تقوم على المحبة والرحمة، وكذلك على التفاهم بين الطرفين.

ولكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتقضي الضغوط ومصاعب الحياة على العلاقة الجميلة بين الزوجين، وقد يصل الأمر إلى طريق مسدود، إلا أن كل ذلك لا يأتي بشكل مفاجئ، فهناك ثلاث علامات تعكس بداية تصدع العلاقة، وتنبيء بحدوث شرخا يحتاج ترميم، وعلاج .

ومن هذه العلامات :

دائما ينشغل عنك

عندما تجد شريكك دائما مشغولا عنك، عندما تكونان معا في البيت في العديد من الأمور، المطبخ، حلقات مسلسل، برامج تليفزيونية، أو التليفون والعبث فيه، فهو يحاول تجنبك بشتى الطرق، لأنه تعيس معك، وعليك ألا تترك الأمر هكذا.

التغير في الاستجابة

حاول التركيز على ردود أفعاله، واستجابته للأسئلة التي توجهها له، فعندما تجده يرد بلا مبالاة، وعدم اكتراث على موضوعات كانت تهمه، وكان يتفاعل معك فيها، فهذا يعني أنه أصبح يشعر بالتعاسة في حياته معك، وعليك أن تبذل المزيد من الجهد لاقتحامه، ومعرفة سبب تعاسته.

اختفاء التقارب

عندما تجده لم يعد حريصا على القرب منك، وتوقف عن حمل يديك، أو ضمك، أو الارتماء في حضنك، فهو يشعر بالتعاسة معك، وعليك أن تكتشف السبب، إن كان أمر علاقتكما، واستمرارها يهمك، فلتحاول التحدث معه، واقتحامه، وإصلاح الأمور.