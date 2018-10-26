الإدارة العامة للبرامج النسائية بالأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تطلق دوراتها التدريبية

فيصل العنزي(صدى):

أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة في الإدارة العامة للبرامج النسائية سلسلة من الدورات التدريبية للعام الحالي ١٤٤٠هـ والمتمثلة في عدة برامج تدريبية نسائية في عدد من المجالات ( توعوي – مهارات حياتية – بناء القدرات ) وذلك بمقرها بمدينة الرياض.

وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الاستاذ بندر الرميحي بأن إطلاق هذه السلسلة التدريبية السنوية من البرامج النسائية يعتبر لأول مرة في سجل الإدارة العامة للبرامج النسائية باللجنة، والذي سيعقبه في القريب العاجل بإذن إطلاق حزمة من البرامج التدريبية الرجالية السنوية.

كما أوضحت المديرة العامة للبرامج النسائية بأمانة اللجنة الأستاذة/ بسمة بنت سعود السويلم بأن إطلاق هذه الحزمة من الدورات التي ستقدمها نخبة مميزة من الكوادر والخبرات الوطنية النسائية، يأتي سعياً لبناء قدرات وطنية للوقاية من المخدرات، وتثقيف نساء وفتيات الوطن بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تزويدهن بالمهارات الحياتية اللازمة لحفظ أنفسهن وأُسرهن من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.

كما أشارت السويلم إلى أن الالتحاق بتلك الدورات مجانية ومتاح الالتحاق بها لجميع نساء وفتيات الوطن، وذلك من خلال التسجيل عبر موقع الأمانة العامة من هنـــا .