البطاقة الصفراء تهدد ثنائي النصر بالإيقاف

نواف السالم(صدى):

نبه مدرب فريق النصر دانييال كارينيو، ثنائي الفريق حمد آل منصور وعبد العزيز الجبرين من نيل البطاقة الصفراء؛ وذلك في مواجهته أمام الفيحاء في الجولة السابعة من كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحاول ” كارينيو ” الاحتراس من فقدان أي لاعبيه في مواجهة الأهلي في الجولة الثامنة، خاصة عقب صحوة الفريق الأهلاوي والفوز بخماسية.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب النصر كان قد استدعى 8 أجانب للمرة الأولى؛ وذلك لمواجهة الفيحاء مساء الجمعة.