” الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة ” يكرم أسر المستفيدين من خدماته

محمد السعران(صدى):

نظم مركز الامير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة يوم امس الخميس حفل تكريم لأسر المستفيدين من خدمات المركز بحضور نخبة من اعضاء ملتقى اعلاميون مبادرون وعدد من منسوبي ومنسوبات المركز ، وجاء التكريم نظير مساهمة الأسر في انجاح الخطة التأهيلة للمستفيدين والأنتظام بجميع الجلسات المجدولة

وبدأ الحفل بمحاضرة عن التأتأة قدمها أخصائي النطق والتخاطب في المركز حيث حضيت على استحسان وتفاعل الحضور من الضيوف وطواقم العمل من موظفي المركز .

تلا ذلك كلمة لمدير المركز الاستاذ نبيل الحسن رحب فيها بالحضور من ملتقى اعلاميون مبادرون وبأسر المستفيدين وبالضيوف ومشيداً بالعمل الاحترافي والمتكامل والمميز من جميع الموظفين ضمن فرق العمل المختلفة من فنيين وتمريض واطباء واخصائيين واداريين وخدمات مساندة وخدمات لوجستية، كما اثنى على المنضبطين منهم وقدم شهادات شكر تكريماً لهم على تميزهم، فيما ألقت احدى الامهات كلمة شكر وتقدير للقائمين على المركز لما وجدته من تفاني في تقديم الخدمات وتميز فيما يقدمونه من عمل يلمس حاجة الاسر التي تعاني من شح في وجود مراكز متخصصة يعمل بها فرق متخصصه مثل مركز الامير سلطان، وتفاعل الحضور بمشاركة تملئها البراءة والابتسامات والعفوية لطفلة من متلازمة داون نالت اعجاب الحضور .

الجدير بالذكر أن مركز الامير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة افتتح من قبل وزارة التعليم منذ عام ١٤٣٤ه وتحت اشراف وتشغيل شركة تطوير القابضة، ومنذ افتتاحه تم تسجيل اكثر من ٨٩٠٠ ملف للمستفيدين من خدماته والتي تشمل جميع أبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ما عدا اعاقتي الصمم التام والكفيف وذلك للعمر من الولادة وحتى عمر ١٣ عام، ويقدم المركز خدماته ضمن نطاق مدينة الرياض، على يد طواقم عمل من فرق متخصصة تتكون من ادارة التشخيص وتعديل السلوك، والعيادة الاولية التي تشمل خدمات التمريض، ودراسة الحالة، وعدة تخصصات، والطبيب، كما يضم المركز خدمات فحص السمع والبصر، والقسم النفسي وتعديل السلوك، بالاضافة للارشاد الاسري، والخدمة الاجتماعية، وخدمات العلاج بممارسة الفنون، وقسم التأهيل، وقسم العلاج الطبيعي والوظيفي، وقسم النطق والتخاطب، وقسم التربية الخاصة، والتغذية العلاجية، والتثقيف الصحي.