الرجيم السحري يفقدك 10 كيلو في 15 يوما دون رياضة
كشفت أخصائية التغذية كارولين حمادة عن نظام غذائي جديد، ألا وهو نظام الصيام المتقطع، وهو نظام غذائي يعتمده كثيرون لخسارة كمية كبيرة من الوزن في وقتٍ قياسي نسبيّاً يمتدّ بين 15 إلى 20 يوماً.
ولفتت حمادة إلى أن هناك نوعان أو فئتان من الرجيم ضمن الصيام المتقطع؛ الأول هو تناول الطعام في يوم والصيام في اليوم التالي، وهو أصعب الأنواع، والثاني هو الصيام حسب الوقت، أي يمكننا تناول الأكل في ساعات محدّدة خلال اليوم.
وتابعت حمادة أنّ اعتماد هذا النظام يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن، إذ يتم حرمان الجسم من الوجبة الأساسية، كما حثت بعدم تناول العشاء والتركيز على الفطور والغذاء واعتماد أطعمة صحية.
وأوضحت أن الصيام المتقطع يفقد 10 كيلو جرامات من وزن الجسم خلال 15 يوما دون رياضة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10974 ] نشر منذ 4 ساعات
قميله الصوره😊😁ناقصهارز ابو كاس😁😂
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 4 ساعات
ناقصها الرز الياباني❤
alfahd42[ عدد التعليقات: 19365 ] نشر منذ 4 ساعات
فيه ناس تخلي الصحن يشهوي حتى لو الاكل اللي فيه مهوب ذاك الزود
مثل اللي مسوي الصوره هذه التقطيعات معطيه شكل حلو
تعليق[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 3 ساعات
عبد اللّه خليك مع الكبسة😸