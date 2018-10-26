الرجيم السحري يفقدك 10 كيلو في 15 يوما دون رياضة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت أخصائية التغذية كارولين حمادة عن نظام غذائي جديد، ألا وهو نظام الصيام المتقطع، وهو نظام غذائي يعتمده كثيرون لخسارة كمية كبيرة من الوزن في وقتٍ قياسي نسبيّاً يمتدّ بين 15 إلى 20 يوماً.

ولفتت حمادة إلى أن هناك نوعان أو فئتان من الرجيم ضمن الصيام المتقطع؛ الأول هو تناول الطعام في يوم والصيام في اليوم التالي، وهو أصعب الأنواع، والثاني هو الصيام حسب الوقت، أي يمكننا تناول الأكل في ساعات محدّدة خلال اليوم.

وتابعت حمادة أنّ اعتماد هذا النظام يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن، إذ يتم حرمان الجسم من الوجبة الأساسية، كما حثت بعدم تناول العشاء والتركيز على الفطور والغذاء واعتماد أطعمة صحية.

وأوضحت أن الصيام المتقطع يفقد 10 كيلو جرامات من وزن الجسم خلال 15 يوما دون رياضة.