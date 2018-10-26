غدا ” فهد الطبية ” تطلق ماراثون ” تطمني وطمنينا ” لمحاربة سرطان الثدي

محمد السعران(صدى):

تطلق مدينة الملك فهد الطبية في تمام الساعة الرابعة من مساء غدا السبت مبادرة ” تطمني وطمنينا ” للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، داخل مبنى المدينة الطبية، و التي ستشهد إقامة مارثوان نسائي بمشاركة عدد من من المشاهير ونجوم الإعلام .

وقال مدير إدارة العلاقات العامة و الاتصال المؤسسي في مدينة الملك فهد الطبية الأستاذ إبراهيم التويجري بأن هذه المبادرة تأتي لتفعيل الدور المجتمعي والتوعوي من المدينة الطبية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي.

و أضاف:” صحة سيدات المجتمع تهمنا، ولهذا عملنا كمنشأة طبية على المشاركة المجتمعية والتوعية في هذا الجانب، و الذي نأمل من خلالها دعم مكافحة هذا المرض داخل المملكة بهدف تخفيض عدد المصابين به، تحقيقاً لشعار وزارة الصحة” صحة المواطن أولاً”.

وبين التويجري أن المبادرة ساهمت في التعاون مع 3 مجمعات تجارية لتوزيع بروشوات تثقيفية عن سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، إضافة إلى 4 مواقع متعددة لإجراء الفحص الطبي للسيدات.

الجدير بالذكر أن شهر أكتوبر يخصص من كل عام للتوعية بسرطان الثدي، انطلاقا من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنويا، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.