رينو داستر 2019 تنطلق رسميا في الإمارات مع العربية للسيارات

أبوظبي(صدى):

أعلنت الشركة العربية للسيارات التي تعتبر الشركة الرئيسية في مجموعة عبدالواجد الرستماني ووكيل رينو في دبي والمناطق الشمالية والشارقة عن طرحها سيارتها داستر 2019 الجديدة وذلك في احتفالية خاصة خلال افتتاح معرض رينو R-Store في شارع الشيخ زايد.

وأعلنت الشركة توفر السيارة موديل 2019 الجديدة في الامارات بمحرك 1.6 لتر ومحرك آخر سعة 2 لتر ويبدأ سعر السيارة من 51.900 ألف درهم ، وتحمل السيارة الكثير من التجهيزات التي تشمل كاميرا رؤية توفر مشاهد متعددة مع مشغل ابل كار بلاي مع رصد وتحذير من البقع العمياء وكارت ذكي لدخول السيارة والخروج منها بدون مفتاح وتشغيل المحرك عن طريق الكارت الذكي.

وأفاد مدير ادارة المبيعات والتسويق في شركة العربية للسيارات صلاح يموت بأن الشركة سعيدة للغاية بطرح رينو داستر 2019 التي تحمل الكثير من التكنولوجيا الفائقة والجوانب الذكية التي توفر مستوى أمان وأداء عالي .