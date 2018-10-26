” الخطوط السعودية في بيشة ” تكرم متقاعديها تحت شعار شكرا لعطائكم

محمد السعران(صدى):

أقامت الخطوط السعودية بمحافظة بيشة حفلًا تكريميًّا لعدد من منسوبيها المتقاعدين على شرف مدير عام المحطات الداخلية الدكتور هاني الحتيرشي وبحضور مدير المحطات الداخلية للإقليم الجنوبي عبدالرحمن الناصر.

وألقى مدير الخطوط السعودية بمحافظة بيشة عثمان بن فرحة، كلمة منسوبي الخطوط السعودية بمحافظة بيشة ألقاها نيابة عنهم؛ حيث أثنى على خدمات المتقاعدين وسنين عملهم وتفانيهم، مستعيدًا ذكريات العمل معهم، ومؤكدًا أن هذا التكريم شهادة عرفان لزملاء شكل الإخلاص والأمانة عنصرًا أساسيًّا لأداء عملهم.

بدوره، تلا ذلك كلمة المتقاعدين راجح آل بشر؛ حيث شكر فيها الخطوط السعودية بمحافظة بيشة على إقامة هذا الحفل وعلى ما قدمته لهم الخطوط السعودية خلال فترة عملهم وشكر الزملاء الموظفين على تعاونهم وإخلاصهم متمنيًّا للجميع التوفيق.

وتحدث راعي الحفل مدير عام المحطات الداخلية الدكتور هاني الحتيرشي؛ حيث قال: إن “السعودية دأبت على إقامة مثل هذه المناسبات تجسيدًا لوفائها مع من أفنوا سنين عمرهم في خدمة هذا الكيان الشامخ بتوجيهات من المدير العام للخطوط السعودية لتكريم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مبديًّا سعادته بالمشاركة في مثل هذه المناسبات الخيرة.