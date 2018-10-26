بلدية الساحل تستعيد اراضي حكومية بالقحمة تم انشائها مخططات

محمد بن طحيطح(صدى):

استعادت بلدية الساحل 72106 متر مربع كان قد تم الاعتداء عليها، وتحويلها إلى مخطط عشوائي للبيع في مركز القحمه التابع خدميا لبلدية الساحل وذلك بعد صدور توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بإزالة الاعتداءات واستعادة الموقع الحكومي.

وقامت البلدية باستعادة الموقع وإزالة الإحداثات وذلك بمشاركة لجنة التعديات ومن ثم تبتير المكان ورفعه مساحيًا للحفاظ عليه ” .

حيث أن المحدثين كانوا قد شرعوا في تبتير الموقع ببتر من البلك استعداد للبيع ، إلا أن التحرك السريع للأمانة وبلدية الساحل حال دون ذلك.