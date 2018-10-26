بالصور.. بيجو تؤكد على تقديم عدد من السيارات الرياضية الكهربائية

باريس(صدى):

في يوم من الأيام ، كانت بيجو مميزة في تقديم السيارات الرياضية الأكثر متعة وإثارة للجماهير مثل طراز 205 GTI , ولسوء الحظ ، في السنوات الأخيرة ، خرجت بيجو من هذا القطاع من السيارات الي السيارات متعددة الاستخدامات والكروس أوفر وركزت عليها بصورة أكبر.

وعلى الرغم من هذا ولكن جان فيليب إمبارتو ، الرئيس التنفيذي لشركة بيجو ، أكد أن العلامة التجارية الفرنسية ستعود إلى ساحة السيارات الرياضية بشكل جيد مع مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية. وسيتبع هذا بالفعل عدد من السيارات الهجينة بلوج ان التي تم تقديمها مؤخرًا في معرض باريس.

وأضاف : “بعد تقديم الجيل الجديد من السيارات الهجينة كجزء من إستراتيجيتنا الكهربائية في معرض باريس للسيارات ، تعلن بيجو عن تطوير مجموعة جديدة من السيارات الرياضية الكهربائية بداية من عام 2020”.

وفي حين أن العديد من عشاق بيجو الأصليين سيصابون بخيبة أمل بسبب التركيز على السيارات الكهربائية ، يجب الاحتفال بهذه الخطوة لأنه حتى الآن ، تأتي معظم السيارات الكهربائية الرياضية على شكل سيارات تسلا ، أو BMW ، أو بورشة التي يصعب توفيرها لكل الجمهور بسبب سعرها.

وبالطبع ، بخلاف التأكيد على مجموعة السيارات الجديدة ، لا نعرف بالضبط ما تخطط له بيجو ومن المحتمل أن تكون تخطط لسيارة هاتشباك كهربائية ساخنة ، كما هو الحال مع الاعداد لسيارة كروس أوفر رياضية ، ولسوء الحظ مع كل الأخبار الجيدة ستخرج بيجو من بطولة العالم للراليات رالي كروس في نهاية الموسم الحالي.

وقال إمبارتو ، ستركز بيجو مواردها على تطوير هذه السيارات الجديدة ولذلك قررت الانسحاب من بطولة WRX في نهاية موسم 2018 .