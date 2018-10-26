5 أطعمة تزيد وزنك وتضر بصحتك.. تجنبيها

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية ، إن التخلص من الوزن الزائد يعتمد بشكل أساسي على تنظيم الأطعمة التي تتناولها، فلا بد أن تكون صحية، قليلة السعرات الحرارية، وكذلك منخفضة الدهون، مع ضرورة ممارسة الرياضة، هذا ما يؤكده كل الأطباء وخبراء التغذية.

وحذرت ، من يريد التخلص من وزنه الزائد، من تناول بعض الأطعمة، التي تدمر أي نظام ريجيم، إلى جانب أنها ضارة بالجسم، وتفتقد لأي قيمة غذائية، ومن هذه الأطعمة :

الفطائر والمعجنات

الفطائر والمعجنات قيمتها الغذائية قليلة جدا، خاصة المقلية مثل الدونات، إلا أنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، كذلك البطاطس المقلية المليئة بالكربوهيدرات، فتناولها يعني تحميل جسمك بالمزيد من الدهون والكربوهيدرات فقط.

المشروبات الغازية

ليس لها قيمة غذائية على الإطلاق، وهي مليئة فقط بالسكريات والكافيين، فهي تزيد الوزن سريعا، إلى جانب أنها تعمل على تكسير الكالسيوم الموجود في الجسم.

الأطعمة المقلية

تحذر دكتورة مروة ، من الأطعمة المقلية أيضا، حيث إنها كارثة صحية، خاصة اللحوم كالدواجن المقلية، فهي تتشبع بالدهون الضارة، التي ترفع الكوليسترول في الدم، وتسد الشرايين، كما أنها تتركز في منطقة البطن.

الدقيق الأبيض

منتجات الدقيق الأبيض، بما في ذلك الخبز الأبيض والكعك، تعتبر من الكربوهيدرات المكررة النقية التي ليس لها قيمة غذائية تذكر، كما أنها تعمل على زيادة مستويات السكر؛ مما يعمل على إطلاق الأنسولين لتخزين الدهون.

الحليب كامل الدسم

مصدر غني بالكالسيوم والبروتين، لكنه محمل بالدهون، لذلك يمكنك تناول الحليب خالي الدسم، فهو يحتوي على نسبة أعلى من الكالسيوم، وخالي تماما من الدهون.

الصلصات الدسمة

صلصة الصويا الغنية بالصوديوم، التي تعتبر كارثة لمرضى الضغط المرتفع، وكذلك المايونيز والمسطردة، فمثل هذه الأطعمة محملة بالدهون، وليست لها قيمة غذائية تذكر.