بالفيديو.. ” الشثري ” : الإخصاب في المختبر للزوجين ” جائز ” ولكن بشرط

علي القحطاني (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري عن حكم الإخصاب في المختبر للزوجين الراغبين في إنجاب أطفال، قائلا إنه جائز في حال توفر عدد من الشروط والضوابط.

وأضاف الشثري خلال حواره في برنامج يستفتونك المذاع عبر قناة الرسالة أن الإخصاب في المختبر جائز إذا كانت هناك ظروف صحية تحول دون إنجاب الزوجين بالطريقة العادية.

واشترط الشثري أن يكون الماء من الزوجين وألا يتم استخدام بويضة امرأة أجنبية أو السائل المنوي من رجل أجنبي وأن يقوم على العملية أطباء مشهود لهم بالثقة والأمانة.