تورط في فضيحة جنسية منذ سنوات.. و ” جوجل ” كافأته

واشنطن(صدى):

قامت ” جوجل ” بمكافأة مؤسس نظام ” أندرويد ” أندي روبن، بـ 90 مليون دولار على 4 سنوات لدى رحيله عن ” جوجل ” ؛ وذلك بعد 4 سنوات من رحليه عنها.

حيث كشفت مصادر أن ” روبن ” كان متورطُا في علاقة جنسية ” إجبارية ” مع إحدى الموظفات اللواتي تعملن تحت إدارته، حيث توصلت ” جوجل ” إلى هذه النتيجة بعد تحقيق داخلي.

كما أصدرت قرارًا بإقالته دون الكشف عن ملابسات الإقالة، لكنها منحته مكافأة ضخمة وأصدرت بيانًا يقول إن رحيله جاء بشكل ودي.

وعن التهمة التي أقالته بسبها ” جوجل ” ، فكانت الضغط على الموظفة؛ لإقامة علاقة جنسية معه في فندق عام 2013؛ بعد صداقة نشأت بينهم، وبعام 2014 قدمت الموظفة شكوى إلى إدارة الموارد البشرية في ” جوجل ” .

وتم فتح تحقيق داخلي استمر أسابيع، توصل إلى أن مزاعم الموظفة ” ذات مصداقية ” ؛ مما دفع الشركة للضغط على ” روبن ” للرحيل.

ومن جانبه، قال متحدثا باسم ” المطور ” أن روبن رحل بمحض إرادته، ولم يتم إبلاغه في أي وقت بسوء السلوك في ” جوجل ” .