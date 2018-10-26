مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ” مجلس المخاطر الوطنية ” برئاسة ولي العهد

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الوزراء على إنشاء ” مجلس المخاطر الوطنية ” برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وتكون له أمانة عامة، ولجنة تنفيذية.

وينص القرار على إلغاء مجلس الدفاع المدني، وأن تنسق وزارة الداخلية مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية.

وبحسب القرار فإنه على مجلس المخاطر الوطنية مباشرة الاختصاصات التي كانت منوطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني، واستمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة عن مجلس الدفاع المدني ” الملغى ” ، إلى حين تعديلها.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام ” وحدة المخاطر الوطنية ” بإجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.

ويأتي المجلس برئاسة ولي العهد، وعضوية كلٍّ من وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزراء الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والنقل، والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى مستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.