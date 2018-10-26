” الجار الله ” يكشف عن موعد القمة الخليجية الأمريكية والاجتماع الوزاري

خالد الظفيري(صدى):

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن القمة الخليجية – الأمريكية المقررة في يناير المقبل ستُعقد في موعدها.

وأشار الجار الله إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية الخليجية سيُعقد الشهر المقبل، موضحا أن الكويت بوصفها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي وجهت الدعوة للدول الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة الوزارية، لمتابعة القرارات التي أصدرتها الدورة الحالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأبان أن الكويت تسلمت موافقة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع اللجنة الوزارية، وأنها تتطلع لعقد الاجتماع في نوفبر المقبل.