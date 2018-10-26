إعصار ضخم ” يخفي ” جزيرة بأكملها

واشنطن(صدى):

ضرب إعصار عنيف جزيرة ” إيست أيلاند ” الامريكية في ولاية هاوي في المحيط الهادي،وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه،أدى لانهيارها بالكامل.

وتعد هذه الجزيرة موطناَ لفقمة هاواي البحرية ،و واحدة من ثمان جزر رئيسية في أمريكا، كم تعتبر موقع أساسي للسلاحف البحرية التي تتكاثر في المنطقة المهددة بالانقراض.

وتلقت جزيرة ” إيست أيلاند ” ضربة مباشرة في بداية أكتوبرمن إعصار ” والاكا ” القوي الذي ضرب المنطقة ،وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له 257 كم في الساعة وكان من المتوقع اختفاء الجزيرة ، ولكن تدريجياَ و ليس في لمحة بصر .

ويحذر الخبراء من أن مخاطر العواصف المتكررة التي تهدد هذه الجزر، تتزايد بشكل كبير.