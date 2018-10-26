خدعاه بأزياء عسكرية.. نجل الشراري يحكي تفاصيل مقتل والده في الأردن

حمود العنزي(صدى):

حكى نجال المواطن عبدالله معتق الشراري التفاصيل الأخيرة في حياة والده الذي قتل قبل أيام في الاردن.

وأكد خالد، وهو الابن الأكبر، أن أباه قتل على يد لصين عندما كان عائدا ألى السعودية بعد أن أنهى رحلة بحافلته إلى داخل الحدود الأردنية حيث كان يعمل سائقا واعتاد إيصال الناس بين المملكة والأردن التي كان يحرص على التردد عليها لزيارة بعض أقاربه هناك أيضا.

وأشار إلى أنه يوم وفاته ذهب في رحلة للأردن، إلا أن آخر تواصل به كان عندما تواجد في منطقة الأزرق بالأردن وبعدها اختفى، حتى اتصلنا بالسلطات والسفارة في عمان، التي بدورها نقلت إلينا الخبر.

وأوضحت الأردنية أن اللصين تعرضا لحادث بالحافلة المسروقة وبالقبض عليهما بعد نقلهما للمستشفى اعترف كل منهما على الآخر، وضبطت ملابس عسكرية في الحافلة معهما ما يعني انهما استخدماها للتمويه، وتبين لاحقا أنهما اعتديا على المجني عليه بالضرب فهشموا رأسه، قبل أن يدفناه في منطقة صحراوية بالأزرق، ليسرقا الحافلة وجميع ممتلكاته.

ونقل الجثمان إلى مسقط رأس القتيل في القريات، وتمت الصلاة عليه، ودفنه أمس الخميس.