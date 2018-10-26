” الهوت شورت ” يتسبب في طلاق فتاة

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على رفع دعوى تطليق للضرر بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة؛ وذلك لارتداء زوجته ” الهوت شورت ” .

وبالتطرق للتفاصيل، سافر الزوج مع زوجته في رحلة لمدينة ساحلية مع زملائه في العمل، ليتفاجأ بزوجته تخرج عليهم وهي ترتدي ” هوت شورت ” ؛ وهو الأمر الذي أثار انتباه الجميع من شدة الصدمة.

حاول الزوج إخفاء توتره وإحراجه الذي بدا على وجهه، واختلق إصابته بوعكة صحية؛ ليخرج من هذا الموقف الحرج طالبًا عدم استكمال السهرة معهم، وعندما انفرد الزوج بزوجته حاول ارجاعها عن ذلك وعاتبها إلا أنها رفضت تدخله.

وقامت الزوجة بجمع حقيبة ملابسها وتركته وعادت إلى القاهرة، وفشلت جميع المحاولات للإصلاح بين الزوجين، وقرر ” الشاب ” إقامة دعوى تطليق للضرر وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة ولم يتم البت فيها.