خبيرة تكشف سر خيانة الرجال لزوجاتهم

أميرة خالد(صدى):

كشفت خبيرة العلاقات الزوجية روبي لايف ، عن أهم الأسباب التي تدفع الرجال لخيانة زوجاتهم.

وأضافت ، أنّ سبب خيانة الأزواج يعود إلى افتقار العلاقة الزوجية لأحد عوامل النجاح، وتقصير الطرف الآخر في تلبية احتياجات شريك حياته بشكل فعال ومستمر.

وأوضحت روبي لايف ، النساء والرجال المتزوجين الذين يلجأون لمواقع التعارف يفتقدون شيئاً ما في حياتهم الزوجية ، ويكون عادةً ذو أهمية كبيرة بالنسبة لهم ، مشيرةً إلى أنّ الافتقار لمشاعر المودة والحميمية في العلاقة الزوجية يُعتبر من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الخيانة الزوجية.