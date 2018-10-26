بالفيديو.. بلدية قنا تعيد فتح الطرق وتزيل المخلفات الناجمة عن الأمطار

أبها(صدى):

أعادت بلدية مركز قنا غرب منطقة عسير فتح الطرق وإزالة الانهيارات والمخلفات الناجمة عن الأمطار التي يشهدها المركز الذي يتميز بتضاريسه المختلفة والوعرة.

ومن جهته، أكد رئيس بلدية قنا إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي أن معدات البلدية وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة أثناء هطول الأمطار، وتفتح الطرق في جميع أرجاء قنا وبينها مركز إخلال.

ولفت إلى أن هناك محاضر مشتركة من الدفاع المدني ومركز إخلال تؤكد سير العمل بذلك.

وأوضح أن البلدية في مثل هذه الظروف المناخية تقوم بفتح الطرق في الأودية على الرغم من أن ذلك من اختصاص إدارة الطرق خدمة للمواطنين ومراعاة للوضع الطارئ.