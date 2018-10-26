أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط في تداولات الجمعة متجهة لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بالتزامن مع هبوط أسواق الأسهم وعدم وضوح رؤية الطلب العالمي في المستقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.05% إلى مستوى 66.62 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.5%.

فيما هبطت عقود خام برنت القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.81% إلى مستوى 76.27 دولار للبرميل، وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 4%.

ويتركز اهتمام الأسواق بالعقوبات الأمريكية التي ستفرض على صادرات الخام الإيرانية، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.