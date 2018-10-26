” المغامسي ” عن خطاب ولي العهد: عميقا في دلالاته وفخورا بشعبه

نايف السالم(صدى):

امتدح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، خطاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار 2018.

وقال ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” خطاب سمّو ولي العهد عميقًا في دلالاته ، راسخًا في مضامينه رسوخ قائله في عروق الْمُلْك والسياسة؛ تصالحيًا مع المخالف ، فخورًا بشعبه ” .

وأضاف: ” الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى ما يجمع الشمل ويوحد الكلمة ” .

وشارك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجلسة مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، والمُقامة بالرياض.