” المغامسي ” عن خطاب ولي العهد: عميقا في دلالاته وفخورا بشعبه
امتدح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، خطاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار 2018.
وقال ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” خطاب سمّو ولي العهد عميقًا في دلالاته ، راسخًا في مضامينه رسوخ قائله في عروق الْمُلْك والسياسة؛ تصالحيًا مع المخالف ، فخورًا بشعبه ” .
وأضاف: ” الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى ما يجمع الشمل ويوحد الكلمة ” .
وشارك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجلسة مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، والمُقامة بالرياض.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20618 ] نشر منذ 40 دقيقة
كلام جميل جدا