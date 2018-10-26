عقوبة قاصمة تنتظر ” سكولاري ” بعد الإقصاء من نصف نهائي البطولة

طلال الغامدي(صدى):

خضع المدرب البرازيلي المخضرم، لويز فيليبي سكولاري، للمحاكمة اليوم الجمعة، في المحكمة العليا للعدالة الرياضية البرازيلية لـ ” حضه على الكره والعنف ” بعد إقصاء فريقه بالميراس من كأس البرازيل أمام كروزيرو.

وقد يتعرض سكولاري لعقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى عامين مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ريال (26.7 دولار) و100 ألف ريال (26.700 ألف دولار)، بحسب ما أفادت المحكمة في بيان لها.

وقال سكولاري بعد الإقصاء من نصف نهائي البطولة أمام كروزيرو: ” ستأتون إلينا يوم الأحد، لا تحبسوا أنفاسكم من الخوف، إذ كان بالميراس سيستقبلهم في الدوري بعدها بعدة أيام على ملعبه في ساو باولو “.

وتعد النيابة الرياضية أن هذا التعبير الذي استخدمه المدرب الذي قاد المنتخب البرازيلي للفوز بمونديال العالم في 2002 ” يحض على الكره والعنف “.