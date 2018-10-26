الإعلان عن موعد تشغيل أول مطار في ” نيوم ” .. وهذه تكلفة المشروع

حمود العنزي(صدى):

كشف مشروع ” نيوم “على تويتر أن تشغيل أول مطار في نيوم سيكون قبل نهاية عام 2018، وتسيير رحلات أسبوعية منه وإليه مطلع 2019؛ لتسهيل عملية التنقل، وذلك ضمن مخطط عام لإنشاء شبكة مطارات في المنطقة، سيكون أحدها مطارًا دوليًا على طراز عالمي.

وسيتم دعم مشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل حكومة المملكة، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

ويخدم ” نيوم ” الاستثمارات الخاصة إلى جانب الاستثمارات والشركات الحكومية، كما تمّ تحديد 16 قطاعًا اقتصاديًا سيتم استحداثها في نيوم، ومن المتوقع أن تساهم هذه القطاعات مستقبلًا- عند دخول نيوم في مراحل متقدمة من عملية التطوير- في توفير دخل سنوي يقدَّر بنحو 100 مليار دولار.

كمان تم إجراء بناء ” نيوم ” شمال غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر؛ لتكون إحدى أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية والمعيشية عالميًا.