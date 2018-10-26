سقوط أفريقي في قبضة الشرطة وبحوزته مبلغ مالي ضخم مزور بالخرج.. وهذه قيمته

علي القحطاني(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في محافظة الخرج بمنطقة الرياض أمس الخميس، القبض على وافداً إفريقياً يحمل في سيارته مبلغ مليون و700 ألف ريال مزورة.

وتفصيلا؛ اشتبهت دوريات الأمن في إحدى نقاط التفيش بالوافد، فاستوقفته وبتفتيش مركبته عثر أفراد الأمن على أوراق نقدية مغلفة من فئة 500 ريال.

وأكدت مصادر أن التحقيقات المبدئية مع الوافد بيّنت أن الأوراق النقدية التي عثر عليها مزورة وفي طور التوزيع.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على المضبوطات، وحولت الوافد إلى جهة الاختصاص.