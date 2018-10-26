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النمر: من يعانون من صدمات معرضون للإصابة بأمراض القلب.. وهكذا يمكن تجنب المرض

النمر: من يعانون من صدمات معرضون للإصابة بأمراض القلب.. وهكذا يمكن تجنب المرض
حمود العنزي(صدى):

وجه الدكتور خالد النمر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي بضرورة الاهتمام بعلاج الذين يعانون من صدمات نفسية عضوياً ونفسياً، نظرا لانهم معرضون للإصابة بأمراض القلب والجلطات.

وأكد ” النمر ” أن من عانوا الصدمات النفسية بعد حوادث مؤلمة هم عرضة لأمراض القلب والجلطات .

جاء ذلك خلال تغريدة تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” تضمنت: ” إن من يعانون الصدمات النفسية بعد حوادث مؤلمة في الحياة P.T.S.D يجب على عوائلهم الاهتمام بعلاجهم عضوياً ونفسياً لكي لا يكونوا عرضة لأمراض القلب والجلطات ” .


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