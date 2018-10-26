النمر: من يعانون من صدمات معرضون للإصابة بأمراض القلب.. وهكذا يمكن تجنب المرض
وجه الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي بضرورة الاهتمام بعلاج الذين يعانون من صدمات نفسية عضوياً ونفسياً، نظرا لانهم معرضون للإصابة بأمراض القلب والجلطات.
وأكد ” النمر ” أن من عانوا الصدمات النفسية بعد حوادث مؤلمة هم عرضة لأمراض القلب والجلطات .
جاء ذلك خلال تغريدة تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” تضمنت: ” إن من يعانون الصدمات النفسية بعد حوادث مؤلمة في الحياة P.T.S.D يجب على عوائلهم الاهتمام بعلاجهم عضوياً ونفسياً لكي لا يكونوا عرضة لأمراض القلب والجلطات ” .
اترك تعليقاً