صاعقة رعدية تنهي حياة باكستانيين في جدة

نايف السالم(صدى):

توفي مقيمان باكستانيان من رعاة الأغنام،مساء أمس الخميس، بعدما سقطت عليهما صاعقة رعدية بحي الخمرة في جدة.

تعود التفاصيل عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بعثوره على جثتين لباكستانيين من رعاة الأغنام.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية البلاغ وقامت بإرسال فرقة من الأدلة الجنائية والطب الشرعي واتضح للأدلة الجنائية وجود آثار حروق على إحدى الجثتين، وبجوارهما جهاز جوال.

وأكدت الأدلة وفاة الباكستانيان بصاعقة رعدية، وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى.