غوغل تقيل 48 من موظفيها بسبب التحرش

واشنطن(صدى):

قررت شركة غوغل إقالة 48 شخصا من بينهم 13 من كبار مديريها، بشأن مزاعم بالتحرش الجنسي منذ عام 2016.

ووجهت الشركة رسالة تحذيرية لموظفيها، حيث قال بول بيتشاي كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة، إن غوغل ستنتهج ” سياسة متشددة ” بشأن السلوك غير اللائق.

وكانت نيويورك تايمز قد نشرت تقريرا أوضحت خلاله أن آندي روبين، أحد مصممي نظام تشغيل أندرويد، تلقى تسوية نهاية خدمة بلغت 90 مليون دولار، على الرغم من مزاعم بسوء السلوك.

وقالت الصحيفة إن متحدثا باسم روبين نفى المزاعم.

وأكد بيتشاي إن ما نشرته نيويورك تايمز ” تصعب قراءته ” ، وإن غوغل ” جادة تماما ” بشأن تقديم ” مناخ عمل آمن ومرحب ” ، مضيفا أنه ” نود أن نؤكد لكم أننا نراجع كل شكوى بشأن التحرش الجنسي أو السلوك غير اللائق، ونحقق ونتخذ إجراءات ” .

يذكر أن قيمة أسهم شركة ألفابيت، التي تمتلك غوغل انخفضت أكثر من 3 في المئة في بورصة نيويورك بعد تحقيق عائدات بلغت 33.7 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر، حتى سبتمر/أيلول، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين.