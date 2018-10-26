فيديو مؤثر لأردني فقد ابنه الوحيد في السيول بعد مـوت زوجته بشهر

عمان(صدى):

أصيب مواطن أردني بحالة من الانهيار الشديد لفقدانه ابنه الوحيد في حادثـة سيول البحر الميت، التي راح ضحيتها أمس الخميس 18 شخصاً أغلبهم من الأطفال، وذلك بعد وفاة زوجته قبل شهر واحد.

وظهر الأب على شاشات التلفزيون وهو يبكي بشدة أثناء وجوده في مستشفى الشونة الجنوبية، ويردد: ” أنا ابني واحد وراح، الولد عندي واحد وراح، وأمه ماتت قبل شهر ” .

وكانت الأردن قد أعلنت حالة الطوارئ أمس بعد السيول التي اجتاحت منطقة البحر الميت، حيث أرسل طائرات مروحية للبحث عن 44 طالباً ومعلماً جرفتهم السيول.

وتمكن الدفاع المدني الأردني من إنقاذ 21 ممن داهمتهم مياه الأمطار والسيول في منطقة الزارة بالقرب من البحر الميت، أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.