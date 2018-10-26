” أب ” يتحرش بطفلته ويوثق جريمته لترويجها على المواقع الإباحية

القدس(صدى):

تجرد أب اسرائيلي في مدينة بئر السبع من معاني الإنسانية وتعدى جنسيًا على ابنته، وقام بتصوير جريمته لترويجها على المواقع الإباحية، وتم تقديمه للمحاكمة.

تفصيلا؛ قام الأب قام بالتحرش بابنته لمدة عشرة أشهر، حينما كانت تخلد للنوم، ويقوم بتصوير أعماله الشاذة عبر هاتفه المحمول ويعرضها للبيع مقابل مواد مشابهة عبر مواقع إباحية متخصصة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وخطط الأب لبث اعتدائه الجنسي على ابنته مباشرة، بهدف إشباع رغبته الجنسية الشاذة، بحسب موقع المصدر الإسرائيلي.

وقضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينةبئر السبع، بالسجن لمدة 15 عامًا، للأب المدان بارتكاب جرائم جنسية بشعة بحق ابنته التي تبلغ من العمر 4 سنوات من جنوب الأراضي المحتلة.

ووجهت المحكمة الإسرائيلية للأب تهمة ارتكاب جرائم خطيرة بحق عائلته واستغلال جسم قاصر لأغراض فاحشة، واصفة الفعل المشين بأنه خطير وغير مسبوق.