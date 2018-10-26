بالفيديو.. ” مدني عسير ” ينقذ متحجزا في سيول العلاية باستخدام الشيول

أبها(صدى):

تمكن فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، اليوم الخميس، من إنقاذ قائد مركبة احتجز داخل سيارته في السيول التي شهدتها العلاية بأبها.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ فرق الدفاع المدني لقائد المركبة المحتجز داخل سيارته باستخدام ” شيول ” ، وتكللت عملية الإنقاذ بالنجاح.

يذكر أن منطقة عسير قد شهدت خلال الساعات الماضية حالة مطرية تسببت في جريان السيول، فيما ناشدت مديرية الدفاع المدني الجميع باتباع وسائل السلامة وتجنب مجاري الأودية والسيول.