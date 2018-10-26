بالفيديو والصور..  18 قتيلا ومصابين جراء سيول البحر الميت في الأردن

عمان(صدى):

كشفت وزارة الدفاع المدني بالأردن أن السيول الغزيرة التي داهمت مكان وجود طلاب إحدى المدارس الخاصة، أثناء ذهابهم في نزهة بمنطقة البحر الميت والأغوار جنوب الأردن، تسببت في وفاة 18 شخص وإصابة 34 آخرون.

وأضاف الدفاع المدني أن هناك إصابات في صفوف الطلبة وصفوف بعض العائلات التي كانت في المكان، مبينا إنه تم إنقاذ 21 شخصًا حتى الآن وحالتهم متوسطة.

وتستمر الأجهزة المعنية في البحث عن عشرات المفقودين في منطقة زرقاء ماعين بالأغوار، حيث تواصل طائرات الهيلكوبتر والقوارب البحث عن الناجين وسط المياه.

وتم استقدام آليات ثقيلة تابعة للجيش؛ بهدف المساعدة في أعمال الإنقاذ، وتم إطلاق القنابل المضيئة؛ لتسهيل عمليات البحث.