” آل الشيخ ” : جماهير الهلال ما زالت متصدرة مبادرة إدعم ناديك

نواف السالم(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، تغريدة تضمنت إنفوجراف توضيحي لأعداد المشجعين الداعمين للأندية خلال منافسات دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين، موضحًا أن إجمالي أعداد الداعمين لليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بلغ 202 ألف وأربعة مشجع.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة أخري معلقًا على الأعداد: ” لا زال الهلال متصدر لمبادرة إدعم ناديك في عدد الاشتراكات، الذي يحب ناديه يقف معه في الحلوة والمرة، تنتقدون إداراتكم مع أول إخفاق، أين دوركم تجاه هذه الإدارات؟! ” .