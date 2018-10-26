مدافع الاتحاد: قدمنا مباراة كبيرة وأهداف الهلال ليست من أخطاء دفاعية

ماجد محمد(صدى):

أكد أحمد عسيري، مدافع الاتحاد، أن أهداف الهلال لم تكن من أخطاء دفاعية، وإنما ركلات جزاء، وكذلك من سوء التمركز.

يذكر أن الاتحاد كان قد تلقى هزيمة من الهلال، مساء الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ” عسيري ” : ” قدمنا مباراة كبيرة اليوم، ذه هي أفضل مباراة لنا هذا الموسم، وإن شاء الله القادم أفضل لنا وللجماهير ” .

وأضاف: ” لا توجد أخطاء دفاعية اليوم، الأهداف كانت من ركلات جزاء، بالإضافة إلى هدف من سوء تمركز ” .

واختتم : ” نقوم بتنفيذ تعليمات المدرب، وإن شاء الله القادم أفضل ” .

ويتذيل الاتحاد، ترتيب فرق المسابقة بنقطتين فقط، حيث إنه لم يستطع تحقيق فوز واحد منذ بداية الموسم، فيما حقق تعادلين إيجابيين فقط.