الجاسر: لا يجب انتقاد الهلال لأنه يفوز بطريقته

طلال الغامدي(صدى):

قال الإعلامي الرياضي ” ‏عبدالكريم الجاسر ” ، اليوم الخميس، إنه لا يجب انتقاد الهلال، لأنه يفوز بطريقته التي اعتاد عليها بالاستحواذ والضغط العالي.

وأضاف ” الجاسر ” ، خلال لقائه ببرنامج ” الوقت الأصلي ” ، أن الفِرَق التي تُواجهه تلعب مُدافعة فقط، وصراحةً لا مجال لانتقاد الهلال من مُحِبّيه .

وأستطرد ‏” الجاسر ” ، كي تعرف قيمة الهلال وقوته لاحظ الفريق عندما يلعب أمام فِرَق مُتكتّلة، وكل لقاءات الهلال عبارة عن صراع ما بين هجوم الهلال ودفاع هذه الفِرَق .