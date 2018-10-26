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الجاسر: لا يجب انتقاد الهلال لأنه يفوز بطريقته

الجاسر: لا يجب انتقاد الهلال لأنه يفوز بطريقته
طلال الغامدي(صدى):

قال الإعلامي الرياضي ” ‏عبدالكريم الجاسر ” ، اليوم الخميس، إنه لا يجب انتقاد الهلال، لأنه يفوز بطريقته التي اعتاد عليها بالاستحواذ والضغط العالي.

وأضاف ” الجاسر ” ، خلال لقائه ببرنامج ” الوقت الأصلي ” ، أن الفِرَق التي تُواجهه تلعب مُدافعة فقط، وصراحةً لا مجال لانتقاد الهلال من مُحِبّيه .

وأستطرد ‏” الجاسر ” ، كي تعرف قيمة الهلال وقوته لاحظ الفريق عندما يلعب أمام فِرَق مُتكتّلة، وكل لقاءات الهلال عبارة عن صراع ما بين هجوم الهلال ودفاع هذه الفِرَق .


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