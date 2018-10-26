سلطان بن سحيم: الأمير محمد بن سلمان يقود التنمية وحمد الشر ينشر الأذية

علي القحطاني (صدى):

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، زعيم المعارضة القطرية، إنه لاعجب أن تقود الشقيقة الكبرى ” السعودية ” ، مشروعًا تنمويًا ضخمًا يسع جميع دول المنطقة.

وتابع سلطان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الأمير محمد بن سلمان يقود التنمية بينما حمد الشر ينشر الأذية.

واختتم كلامه عبر هاشتاج ” أنا عربي ومحمد بن سلمان يمثلني ” : أن لا يعادي المملكة إلا مفسد أشر.