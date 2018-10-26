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سلطان بن سحيم: الأمير محمد بن سلمان يقود التنمية وحمد الشر ينشر الأذية

سلطان بن سحيم: الأمير محمد بن سلمان يقود التنمية وحمد الشر ينشر الأذية
علي القحطاني (صدى):

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، زعيم المعارضة القطرية، إنه لاعجب أن تقود الشقيقة الكبرى ” السعودية ” ، مشروعًا تنمويًا ضخمًا يسع جميع دول المنطقة.
وتابع سلطان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الأمير محمد بن سلمان يقود التنمية بينما حمد الشر ينشر الأذية.
واختتم كلامه عبر هاشتاج ” أنا عربي ومحمد بن سلمان يمثلني ” : أن لا يعادي المملكة إلا مفسد أشر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56860 ] نشر منذ 1 ساعة

بيض الله وجهك يابن سحيم ,,

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