سلطان بن سحيم: الأمير محمد بن سلمان يقود التنمية وحمد الشر ينشر الأذية
قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، زعيم المعارضة القطرية، إنه لاعجب أن تقود الشقيقة الكبرى ” السعودية ” ، مشروعًا تنمويًا ضخمًا يسع جميع دول المنطقة.
وتابع سلطان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الأمير محمد بن سلمان يقود التنمية بينما حمد الشر ينشر الأذية.
واختتم كلامه عبر هاشتاج ” أنا عربي ومحمد بن سلمان يمثلني ” : أن لا يعادي المملكة إلا مفسد أشر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56860 ] نشر منذ 1 ساعة
بيض الله وجهك يابن سحيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36895 ] نشر منذ 24 دقيقة
كلن يبي يتسلق من على كتوف الأخرين
ولولا الكرسي
ماجبت طارينا😐