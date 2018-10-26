خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بملك الأردن

الرياض(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الملك المفدى – أيده الله – عن تعازيه لجلالته في ضحايا السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، سائلا الله للمتوفين الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – أن المملكة تضع كل امكاناتها في خدمة حكومة وشعب الأردن الشقيق لتجاوز ما خلفته هذه السيول من أضرار.

وقد عبر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره ومواساته الصادقة، ووقوف المملكة الدائم مع الأردن في مختلف الظروف.