بالأسماء.. تعيين وتحسين مستويات 980 معلماً ومعلمةً

نايف السالم(صدى):

أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، قراراً يقضي بتعيين 683 معلماً ومعلمة على المستوى الرابع وقراراً آخراً يقضي بنقل 297 معلماً ومعلمةً إلى المستوى السادس من الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الاستاذ مبارك العصيمي، الذي هنأ باسم وزارة التعليم المعينين والمعينات والمنقولين والمنقولات للمستوى السادس متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

للإطلاع على أسماء المعينين والمعينات هنــــا:

للإطلاع على أسماء المنقولين للمستوى السادس هنــــا:.