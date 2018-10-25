بالصور.. تكريم أسر المستفيدين من مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة

عبدالرحمن العامري(صدى):

بحضور نخبة من اعضاء ملتقى اعلاميون مبادرون وعدد من أسر المستفيدين كرم مدير مركز الامير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة أسر المستفيدين من خدمات المركز لمساهمتهم في انجاح خطة المستفيد وحضور جميع الجلسات المجدولة للمستفيد وبتعاون تام مع الاخصائي والعمل كفريق متكامل، وهذا التكريم يتم كل ٣ أشهر ضمن برامج ادارة العلاقات العامة ورعاية المستفيدين في المركز.

وجاء حفل التكريم متزامناً مع اليوم العالمي للتلعثم ٢٢ اكتوبر والذي كان من احد فعالياته محاضرة عن التأتأة قدمها للحضور أخصائي النطق والتخاطب في المركز حيث حضيت على استحسان وتفاعل الحضور من الضيوف وطواقم العمل من موظفي المركز .

والجدير بالذكر أن مركز الامير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة افتتح من قبل وزارة التعليم منذ عام ١٤٣٤ه وتحت اشراف وتشغيل شركة تطوير القابضة، ومنذ افتتاحه تم تسجيل اكثر من ٨٩٠٠ ملف للمستفيدين من خدماته والتي تشمل جميع أبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ما عدا اعاقتي الصمم التام والكفيف وذلك للعمر من الولادة وحتى عمر ١٣ عام، ويقدم المركز خدماته ضمن نطاق مدينة الرياض، على يد طواقم عمل من فرق متخصصة تتكون من ادارة التشخيص وتعديل السلوك، والعيادة الاولية التي تشمل خدمات التمريض، ودراسة الحالة، وعدة تخصصات، والطبيب، كما يضم المركز خدمات فحص السمع والبصر، والقسم النفسي وتعديل السلوك، بالاضافة للارشاد الاسري، والخدمة الاجتماعية، وخدمات العلاج بممارسة الفنون، وقسم التأهيل، وقسم العلاج الطبيعي والوظيفي، وقسم النطق والتخاطب، وقسم التربية الخاصة، والتغذية العلاجية، والتثقيف الصحي.

كما القى مدير المركز كلمة رحب فيها بالحضور من ملتقى اعلاميون مبادرون وبأسر المستفيدين وبالضيوف ومشيداً بالعمل الاحترافي والمتكامل والمميز من جميع الموظفين ضمن فرق العمل المختلفة من فنيين وتمريض واطباء واخصائيين واداريين وخدمات مساندة وخدمات لوجستية، كما اثنى على المنضبطين منهم وقدم شهادات شكر تكريماً لهم على تميزهم، فيما ألقت احدى الامهات كلمة شكر وتقدير للقائمين على المركز لما وجدته من تفاني في تقديم الخدمات وتميز فيما يقدمونه من عمل يلمس حاجة الاسر التي تعاني من شح في وجود مراكز متخصصة يعمل بها فرق متخصصه مثل مركز الامير سلطان، وتلى هذه الكلمة مشاركة تملئها البراءة والابتسامات والعفوية لطفلة من احد اطفال متلازمة داون نالت اعجاب الحضور مع تعالي اصوات التصفيق والضحك من ردود الفعل البريئة عندما سقطت هدية تكريمها من يد والدتها.

ويمثل هذا المركز نموذج للمراكز المتخصصة التي تنشئها وزارة التعليم لتقديم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة والتربية الخاصة والتي اشاد بها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في حواره التلفزيوني مؤخراً والذي ذكر فيه ان الوزارة افتتحت مركز بكة لخدمات التربية الخاصة في مدينة مكة المكرمة والذي يعد الأكبر في الشرق الاوسط والوزارة بصدد تشغيله بشكل كامل شامل لخدمات الإيواء.